Aquest matí, davant de l’Oficina de Turisme de Santa Cristina d’Aro, punt pel qual transcorre la ruta del Carrilet, s’ha presentat el conveni de col·laboració en matèria d’accessibilitat turística entre el Consell Comarcal de Baix Empordà i el Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ambdues entitats consideren prioritari promoure l’accessibilitat turística i ho faran a través del Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà, incorporant-hi les rutes que gestiona el Consorci, així com als serveis complementaris existents a les rutes.

A la presentació hi han assistit, el president del Consorci, Eduard Llorà; el vicepresident primer i conseller comarcal de Turisme, Xavier Dilmé; l’acaldessa de Santa Cristina d’Aro, Mª Lourdes Fuentes i la regidora de Turisme del municipi, Sílvia Fonoll.

En el conveni es contempla que, per part del Consell Comarcal, s’incloguin a la difusió establerta pel Pla d’Accessibilitat les rutes que transcorren al Baix Empordà i que hagin superat la visita de validació, es faci difusió del servei de cessió de bicicletes adaptades a entitats del territori que ho sol·licitin i que s’interactuï amb usuaris amb diversitat funcional per facilitar i incentivar el gaudi de rutes i l’ús del servei.

Per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, aquest participarà en el Pla d’Accessibilitat Turística i farà difusió de la oferta turística per a tothom del Baix Empordà a través dels seus canals de difusió. Conjuntament, ambdós es comprometen a realitzar accions de sensibilització i a organitzar anualment una activitat inclusiva per fomentar l’accessibilitat turística a la comarca.

El vicepresident primer del Consell Comarcal i conseller de Turisme, Xavier Dilmé, ha posat en valor el fet que “cada vegada som més els que treballem per una oferta turística que tothom pugui gaudir i és bo que ho fem plegats per evitar duplicitats. Per tant, no podem fer més que agrair i posar en valor el conveni que hem signat amb el Consorci. El Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà és una eina potent, útil, i que s’enriqueix dia a dia amb aportacions com la que presentem avui”.

Per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, el president de l’entitat, Eduard Llorà, ha destacat que “portem treballant des dels inicis de l'ens en l'accessibilitat de les rutes, ja que vies verdes són, per definició, traçats accessibles per a tothom, inclusius. El 2006 vam comprar les primeres bicis adaptades, handbikes. També col·laborem amb entitats cedint bicis per tal d'acostar l'activitat física i l'oci a col·lectius de persones amb discapacitat o dificultats físiques, siguin motores o visuals. Alhora cedim les bicicletes a serveis turístics vinculats per tal que puguin programar activitats inclusives. Finalment, el tram de la ruta del Carrilet II que transcorre per la comarca del Baix Empordà ha estat de nou validat a principis de desembre per seguir formant part del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà i estem treballant per incloure també la ruta del Tren Petit en aquest pla”.

El Pla d’Accessibilitat Turística i el Consorci de les Vies Verdes de Girona

El Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà té el principal objectiu de posar en valor la comarca com a destinació turística accessible, tot generant un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix el Baix Empordà. És en aquest marc que des de l’àrea de Turisme del Consell es continua treballant per ampliar el teixit que permet enriquir la oferta turística.

Per la seva banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona és l’organisme que gestiona les Vies verdes de Girona i la ruta Pirinexus, en fa difusió, promou l’ús de la bicicleta com a vehicle de mobilitat sostenible i l’accessibilitat universal a les Vies verdes de Girona.