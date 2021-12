El ple de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) ha condemnat els constants «insults, calúmnies i vexacions» que un veí del poble ha fet per xarxes socials contra els regidors, càrrecs electes i treballadors municipals. El consistori en bloc ha aprovat una moció on defineix aquestes publicacions «com un veritable assetjament del tot intolerable» i ha acordat denunciar-lo. «La llibertat d'expressió no empara les falses acusacions», subratlla el text que han consensuat tots els grups municipals. La moció acorda engegar les accions legals que sigui possible «per evitar que aquests atacs es continuïn produint amb impunitat» i subratlla que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular en totes les denúncies que acumuli aquest veí.

Els atacs constants que fa aquest veí a través de xarxes socials han provocat que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni hagi convocat un ple extraordinari i urgent. L'ordre del dia tenia un únic punt: una moció, impulsada per cinc grups municipals, per rebutjar «els insults, injúries i calúmnies» que aquest veí ha dirigit contra polítics i treballadors del consistori. El text, que signen conjuntament govern i part de l'oposició (Junts, PSC, Avancem, Republicans i el PP) exposa que, durant les darreres setmanes, diferents treballadors, càrrecs electes de l'Ajuntament i també els seus familiars han rebut «atacs» per part d'aquest veí a través de facebook, instagram i twitter. «Publicacions ofensives, insultants, infundades, injurioses, calumnioses i vexatòries», subratlla la moció.

Davant d'això, tot el ple en bloc ha volgut donar suport a aquells qui han patit els atacs d'aquest home i han vist «vulnerat el seu honor i la seva dignitat». Per això, el text subratlla explícitament que aquest veí ha «assetjat de forma continuada treballadors i càrrecs electes de l'ajuntament», i que en cap cas les seves publicacions poden emmarcar-se dins el dret a la llibertat d'expressió. «Les provocacions d'aquest ciutadà constitueixen un veritable assetjament, del tot intolerable», recull la moció. I hi afegeix: «La llibertat d'expressió no empara les falses acusacions ni cap mena d'acció que deixi les víctimes en una clara situació d'indefensió».

Acusació particular

La moció també acorda que l'Ajuntament denunciï aquests atacs. En concret, que promogui «les accions necessàries, en el marc legal vigent, per evitar que es continuïn produint amb impunitat». A més, el text també avança que el consistori es personarà com a acusació particular en totes les denúncies que acumuli aquest veí (tant les que ja té obertes com les que es presentin a partir d'ara) «per defensar l'honorabilitat de les persones afectades». El ple per aprovar la moció s'ha fet de manera telemàtica. El text ha rebut setze vots a favor (els que sumen ERC, Junts, el PSC, Avancem, Republicans i la CUP). El regidor del PP, que forma part dels grups que l'havien impulsada, no ha pogut emetre el seu vot per problemes amb la connexió.