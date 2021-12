Més d’una quinzena de treballadors contractats amb subvencions del SOC, van veure com l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols els compensava les vacances amb les hores no treballades durant l’estat d’alarma. Així ho denuncia el sindicat CSIF, que va assessorar dos dels treballadors en una demanda contra l’ajuntament, que el jutjat ha estimat de forma parcial.

El sindicat recorda que el juny de 2020, un decret de l’Alcaldia va disposar «prioritzar el gaudiment dels dies de vacances i assumptes en comptes de la recuperació d’hores dels treballadors contractats mitjançant Decret 2019A]07005214 del 27.12.2020 durant el temps que no han estat prestant serveis efectius degut a l’estat d’alarma».

El jutge apunta que «una cosa és que el temps no treballat s’hagi de recuperar i una altra molt diferent és que es convalidi com a temps de treball efectiu». Admet que els treballadors van tenir el benefici, durant l’estat d’alarma, de percebre una retribució sense haver de prestar serveis ni l’obligació de recuperar-ho. No obstant això assegura que «el temps transcorregut sense prestar serveis equival a un permís retribuït i, si aquest no s’ha pactat expressament, no genera dret a vacances».

El CSIF corda la dfierència de criteri entre els treballadors afectats i el personal funcionari i laboral del Ajuntament, el que suposa una «discriminació» i «tractar com a treballadors de segona els contractats via subvenció del SOC,el cost del qual per a l’Ajuntament és nul o escàs».

Segons el parer del sindicat denunciant «aquesta diferència de tracte, demostra el tracte «discriminatori i sectari de l’Alcalde. El treball realitzat per aquests treballadors, ha estat el mateix que la resta de companys que si estan en plantilla».