L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat, per Junta de Govern Local, el trasllat del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana a l’Avinguda Europa. Fins ara, aquest equipament que ofereix oportunitats laborals a persones amb discapacitat intel·lectual, estava ubicat al carrer Nou dels Garrofers. La construcció del nou equipament, que finança íntegrament l’Ajuntament, tindrà un cost aproximat de 850.000 euros (IVA inclòs). La previsió és tenir-lo en funcionament el curs que ve i haver-lo enllestit abans de l’estiu.

Concretament, el centre s’instal·larà a un terreny de 363 metres quadrats pròxim al CEIP Baldiri Reixach dins del barri del Sot dels Canyers, un dels més estigmatitzats del municipi. En aquesta línia, la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Laura Serrano va explicar que «és un projecte comunitari que permetrà que el barri s’inclogui al municipi».

El projecte preveu que el centre estigui dividit en tres sales de 32 metres quadrats cadascuna. A més, disposarà d’una sala polivalent, una sala destinada al servei de fisioteràpia i logopèdia, un despatx tècnic i un magatzem, entre d’altres. Al voltant, hi haurà un jardí obert per permetre que els usuaris puguin gaudir de l’aire lliure.

Segons va detallar la regidora, una de les millores que oferirà el nou centre és l’increment del nombre de places derivat de l’augment d’espai. S’oferiran 24 llocs de Servei de Teràpia Ocupacional (STO), per adults amb una discapacitat reconeguda superior al 65%, i 9 places pel Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), per persones amb més d’un 33% de discapacitat. Aquests últims «podran quedar-se al municipi i no s’hauran de traslladar cada dia fins a Palafrugell per ser atesos» com feien fins ara.

El projecte s’ha treballat des del consistori conjuntament amb l’Associació de Familiars, Tutors i Usuaris del Centre Tramuntana (AFATRAM).