L’Ajuntament de Palafrugell ha retirat un seguit de tancats que hi havia habilitats per a la disposició de mobles i trastos vells, amb l’objectiu de frenar els abonaments incontrolats de residus que habitualment es feien per part de petits industrials, ja que generaven uns grans esforços de recollida.

Concretament, s’han fet actuacions en deu punts de recollida de residus. En cinc dels tancats, s’ha suprimit l’annex corresponent als trastos, mentre que es manté la part de la recollida selectiva. En canvi s’han incorporat diferents senyals per incentivar la recollida de trastos a la porta de casa, un servei de caràcter gratuït que es pot sol·licitar per telèfon. A la resta, s’ha reubicat el tancat.