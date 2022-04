Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de La Bisbal d'Empordà van detenir ahir en aquesta població dos homes, de 46 i 59 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori a establiments comercials. A primera hora de la tarda d'ahir, agents de Proximitat i del Grup de Delinqüència Urbana que es trobaven fent prevenció per la zona comercial del carrer Josep Tarradellas de La Bisbal d'Empordà, van observar dos homes, amb una motxilla cadascun, caminant pel lateral d'un supermercat. En veure la presència del vehicle policial es van girar per tal d'amagar el rostre.

Els agents van entrar a l'aparcament del supermercat, ja que aquests dos homes pujaven dins un turisme amb la intencionalitat de marxar del lloc. De seguida s'hi van aproximar, aturar i escorcollar. Dins les dues motxilles hi portaven 5 formatges i 37 sobres de pernil ibèric envasats al buit. Durant l'escorcoll del vehicle es van localitzar molts més productes alimentaris. Alguns estaven dins dues bosses situades al seient de l'acompanyant i d'altres, com llaunes d'escopinyes, dins una altra motxilla. Els mossos els van intervenir nombrosos paquets de pernil, llaunes d'escopinyes i cloïsses, paquets de salmó fumat i formatges, tots ells sense tiquet de compra. Tot el menjar, valorat en més de 700 euros, va ser retornat als dos supermercats d'on havien estat sostrets aquell dia, de la Bisbal d'Empordà i de Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Totes les motxilles tenien un doble folre a l'interior recobert amb paper d'alumini i cinta americana per tal d'evitar els sistemes de seguretat. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar el dia 13 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.