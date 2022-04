Dos ferits, aquest és el balanç d'un accident de trànsit que s'ha produït aquesta tarda a Platja d'Aro.

El sinistre viari ha tingut lloc poc abans de les cinc de la tarda a la C-31 en direcció Palamós.

Un vehicle ha patit sortida de via per causes que es desconeixen i ha acabat xocant contra la mitjana i ha patit danys.

Arran del succés fins al lloc s'hi han desplaçat els efectius d'emergències (Mossos, SEM, Policia Local i Bombers).

Els dos ferits han estat traslladats en ambulància del SEM a l'hospital de Palamós en estat lleu.

Arran del succés hi ha hagut algunes retencions a la zona.