Un accident de trànsit múltiple a Regencós s'ha saldat amb un ferit de caràcter lleu.

El sinistre viari s'ha produït a la una del migdia a l'altura del quilòmetre 338 de la C-31, en direcció Regencós.

Per causes que es desconeixen i s'investiguen, quatre vehicles han xocat per fregament i de forma lateral.

Només una persona ha resultat ferida, de caràcter lleu, segons el Servei Català de Trànsit. El SEM per la seva banda ha traslladat la víctima fins a l'hospital comarcal de Palamós.

Els Mossos de Trànsit han hagut de donar pas alternatiu en aquesta via durant una hora i quart arran de l'accident. A lloc també hi han treballat els Bombers.