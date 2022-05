Un dels hotels més emblemàtics de la Costa Brava, l’Hostal La Gavina de S’Agaró, celebra enguany el seu 90 aniversari. Per tal de commemorar-ho, l’establiment -propietat de la família Ensesa- estrenarà uns nous jardins amb una gran terrassa de cara al mar. Considerat un dels primers hotels de luxe de la Costa Brava, al llarg dels seus noranta anys d’història ha acollit nombroses personalitats de l’àmbit de la cultura, la política i el món empresarial.

Josep Pla també formarà part d’aquesta celebració. Amic de la família Ensesa, l’escriptor rebrà un homenatge gastronòmic el divendres 20 de maig al restaurant la Taverna del Mar, amb un menú per celebrar els 125 anys del seu naixement. Jaume Subirós, del Motel Empordà, i Lluís Planas, de La Taverna del Mar, cuinaran plats de referència de la cuina empordanesa. Així, el plat estrella del menú serà la llagosta amb pollastre, i es completarà amb entrants com flors de carbassó farcides de recuit de l’Empordanet i pèsols amb botifarra negra. Per acabar, s’oferirà un sorbet de menta i els tradicionals «taps» de Cadaqués. D’aquesta manera, es vol fer un homenatge gastronòmic a un dels clients més il·lustres de La Gavina.

A més, dins de les experiències especials que se celebraran durant aquest any d’aniversari, La Gavina mantindrà la sisena edició del Festival Gastronòmic Candlelight que, com cada any, convidarà una xef estrella de la gastronomia que, conjuntament amb el cuiner Romain Fornell -director gastronòmic de La Gavina-, oferirà als clients «una experiència culinària singular, única i d’alt nivell».

Clients fidels

Per a la família Ensesa, els clients són el més important de La Gavina. «Els nostres clients, alguns dels quals fa més de 30 anys que venen, són part de la família de La Gavina i se sumen als grans protagonistes del món de l’art, l’espectacle, la cultura, la política i el teixit empresarial internacional», explica Júlia Ensesa. En la mateixa línia s’expressa Josep Ensesa, quarta generació de la família: «El Mediterrani, la fusió amb la naturalesa i l’excel·lència gastronòmica han enamorat durant aquests 90 anys a fidels clients que any rere any confien les seves vacances a l’Hostal La Gavina de S’Agaró», assenyala. I és que ells són, precisament, el motor de canvi i millora de l’establiment: «Per als nostres clients, amics, visitants i veïns, cada dia sumem detalls, renovem espais i millorem el nostre tracte personalitzat, segell indubtable de casa nostra», conclou Carina Ensesa.