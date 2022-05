Amb la Unió Europea marcant els objectius, a través del paquet «Fit for 55», per reduir les emissions de carboni de cara al 2030 i aconseguir així un desenvolupament més sostenible, la indústria naval -responsable del 2,2% d’aquestes emissions de gasos mundials- s’està posant les piles. Ahir, en el marc de la 60a Assemblea General de Medcruise, que se celebra fins aquest divendres dia 27 de maig a S’Agaró amb 183 participants, es van detallar els canvis que està aplicant el sector en aquesta línia i perquè el model no quedi obsolet.

De fet, segons va assegurar Francesca Antonelli, vicepresidenta de Medcruise i responsable de màrqueting i creuers a l’Autoritat Portuària de València, «les navilieres de creuers i ferris estan a l’avantguarda en temes d’investigació per ser més sostenibles, tant pel que fa als vaixells com als ports, a terra». Antonelli va afirmar que el sector «inverteix molt en investigació, innovació i desenvolupament». Unes investigacions que després, va dir, aprofiten la resta de vaixells del món, siguin portacontenidors, petroliers o vaixells de pesca.

A més, els creuers ja han començat a implementar mesures a bord per generar menys residus i contribuir així amb el canvi cap a un model més sostenible. Diverses companyies han optat per eliminar tots els plàstics, reutilitzar aquells elements a bord que ho permetin i, per últim, reciclar tot allò que ha d’acabar a les escombraries. També s’està deixant d’imprimir i digitalitzant qualsevol informació a bord. Una altra de les mesures, segons es va detallar a les conferències d’ahir, és l’exploració de mètodes de menjador als creuers que acabin amb el malbaratament d’aliments, propiciat en primera instància pels bufets lliures.

Canvis de subministraments

En termes de subministrament energètic, el gran repte es trasllada als ports amb el format On Power Supply (OPS). L’objectiu és que els vaixells grans puguin entrar a port i parar motors, mentre s’endollen a la xarxa de terra per seguir operatius i oferint els serveis que acullen a l’interior. «El gran repte serà poder subministrar les altes quantitats d’energia que necessiten aquests vaixells», va admetre Antonelli. Per contra, les companyies de creuers estan deixant d’abastir-se d’aigua dolça al port. Un exemple punter en aquest àmbit és la companyia Royal Caribbean, que ja es genera dins dels seus vaixells el 80% de l’aigua que consumeixen, dessalinitzant-la del mar directament.

També, s’estan començant a utilitzar combustibles alternatius mentre se segueix investigant. Algunes navilieres ja fabriquen creuers que funcionen amb gas natural liquat, un combustible verd que pot reduir les emissions fins a un 90%, a més d’estalviar les companyies a costos elevats derivats del consum del carburant ordinari. Per últim, el sector treballa en un model de sostenibilitat social al destí. Aquest implica no massificar els indrets i acostar els passatgers a la cultura local. La voluntat de Medcruise és impulsar excursions úniques per cada territori respectuoses amb l’entorn i el medi ambient.