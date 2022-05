«Invertirem per reduir l’impacte ambiental dels creuers al Port de Palamós»

«El tipus de creuer que vindrà a la Costa Brava no canviarà. No ampliarem les infraestructures. Invertirem per reduir l’impacte ambiental de l’activitat, per exemple electrificant el Port de Palamós, perquè els creuers que arribin es connectin a la xarxa elèctrica des del moll». Ho assegurava ahir Isidre Gavín, president de Ports de la Generalitat després de participar en l’arrencada de l’Assemblea General de Medcruise a s’Agaró. Gavín, que va explicar que aquesta actuació al port de Palamós encara no té termini ni pressupost, va explicar que a diferència de Barcelona, on Ada Colau ha demanat posar límit a l’activitat de creuers, «a la Costa Brava totes les autoritats coincidim que aporten molt valor afegit, que no generen externalitats negatives, i que és un complement extraordinari per una destinació d’alt nivell».

L’Assemblea General de Medcruise se celebra per primera vegada a la Costa Brava. Hi participen ports, companyies, operadors turístics i patronats de turisme, amb 183 inscrits. Aquesta cita del sector de creuers té com a lema la sostenibilitat, motiu pel qual Medcruise ha organitzat la campanya «una inscripció, un arbre plantat». L’esdeveniment suposa una gran oportunitat per als ports de Palamós i Roses, els seus municipis i la destinació turística, que es promouen amb la marca Costa Brava Cruise Ports, de ser els amfitrions, exhibir els seus atractius i mostrar els seus serveis de qualitat, amb l’objectiu de consolidar la seva projecció internacional, generar sinergies en els ports de la Mediterrània, les companyies de creuers, els agents portuaris i la resta de companyies vinculades a aquesta indústria. A l’acte d’obertura de l’Assemblea General de Medcruise, celebrat ahir al vespre a Castell-Platja d’Aro i s’Agaró hi van participar el secretari de Territori i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Isidre Gavín, el vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, la primera tinent d’alcalde de Roses, Montse Mindan, i la presidenta de Medcruise, Figen Ayan. Els principals temes a tractar durant els dies que dura aquesta assemblea seran les tendències de l’activitat de creuers a la Mediterrània; el compromís dels 145 ports membres per adaptar-se als criteris de sostenibilitat; la captació de nous viatgers; i la digitalització, entre altres. Cal remarcar que, amb un total de 18 companyies de creuers participants, és l’assemblea que n’ha aglutinat més. Els participants a l’assemblea gaudiran d’un programa d’activitats complementari que els permetrà fer treball en xarxa i intercanvi d’informació i serveis entre persones i empreses (networking) i descobrir els atractius turístics de la destinació a través de la programació de nou viatges de familiarització (fam trips). Així, els participants podran conèixer els ports de Palamós i Roses. Visitar l’Espai del Peix a Palamós i la Ciutadella a Roses, entre altres. De la destinació, visitaran les poblacions medievals de Pals i Peratallada; el barri antic de Girona; el monestir de Sant Pere de Rodes; Cadaqués; la Casa-Museu Salvador Dalí a Portlligat; i el Teatre-Museu Dalí a Figueres. Medcruise L’associació de ports de creuers a la Mediterrània (Medcruise) es va crear l’any 1996 per promoure la indústria de creuers a la Mediterrània i ajudar als seus membres associats, proporcionant xarxes i oportunitats de desenvolupament promocional i professional. Actualment, l’associació la componen 145 ports membres, situats a la Mediterrània, el mar Negre, el mar Roig i la zona de l’Atlàntic. A més, hi ha 35 membres associats amb representació de patronats de turisme, agents portuaris i altres associacions del sector. L’empresa pública Ports de la Generalitat n’és membre des de 1998, precisament el mateix any en què es va crear l’empresa. Així mateix, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona n’és soci des de 2013. El port de Palamós, el port de Roses, els seus municipis i la destinació turística es promouen des de fa deu anys en el sector internacional de creuers amb la marca Costa Brava Cruise Ports. La marca va néixer per promoure els ports i la destinació turística Costa Brava en el marc de la indústria internacional de creuers. Amb l’objectiu de captar noves companyies, consolidar les línies de creuers existents, fidelitzar les companyies i consolidar el posicionament de Palamós i Roses com a ports escala de creuers. 60.000 PASSATGERS de creuers passaran per Palamós i Roses L’impacte econòmic de les 66 escales previstes als ports de la Costa Brava és de 5,4 milions d'euros