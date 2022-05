La Policia de Platja d'Aro ha detingut quatre persones per robar bosses de mà en pàrquings de supermercats i usar les targetes de les víctimes.

Es tracta de tres homes i una dona d'entre 20 i 64 anys, que compten amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, la majoria d’ells comesos fora de Catalunya. Els acusen de furts i estafes bancàries.

Els van enxampar a la població del Baix Empordà després de cometre un robatori a Girona i gràcies a les càmeres de vigilància. A Platja d'Aro també van reincidir i van utilitzar la targeta de la víctima del furt.

Els fets es remunten al 23 de maig a les 11 del matí quan la Policia Local de Castell-Platja d’Aro va tenir coneixement que tres homes i una dona acabaven de cometre el furt d’una bossa de mà en el pàrquing d’un supermercat de Girona i es disposava de les plaques de matrícula del vehicle d’alta gamma amb el que havien fugit del lloc.

De seguida es van introduir les dades del vehicle dels lladres en el sistema de videovigilància i reconeixement de matrícules del municipi per a poder saber si el vehicle entrava al poble.

A dos quarts d'una del migdia, els sistemes de videovigilància del municipi van alertar de l’entrada al poble del vehicle amb quatre ocupants al seu interior.

Totes les dotacions de la policia van fer recerca del vehicle i dels seus ocupants i els van acabar localitzant a l’Avinguda Costa Brava de Platja d’Aro.

Targeta i furt de la bossa de mà

Mentre les patrulles identificaven els ocupants i escorcollaven el vehicle, la central de la comissaria de la policia local va alertar les patrulles que una dona acabava d’entrar a les dependències policials per denunciar la sostracció d’una bossa de mà en un supermercat de la població i que també havia rebut missatges al seu mòbil informant-la que havien retirat 1.000 euros amb la seva targeta bancària en dos caixers diferents i que també s’havia fet una compra en un establiment del municipi.

El número secret

En l’escorcoll del vehicle i de les persones es van localitzar els diners retirats als caixers així com diferent documentació de la víctima. Entre els papers localitzats, es va trobar un manuscrit per la mateixa víctima on es podia llegir el número secret de la targeta. La troballa d’aquest número secret per part dels autors els hauria facilitat la retirada de diners dels caixers i la compra en un establiment.

Un cop recollida tota la informació, la policia va poder visualitzar les imatges dels sistemes de videovigilància del municipi per comprovar totes les accions delictives que havien fet els autors dels fets i detenir-los.

La Policia Local destaca la importància de no escriure enlloc els números secrets de les targetes bancàries, ja que facilita als lladres la seva utilització fraudulenta.

Delatat per la música alta Dos dies abans, cap a les vuit del matí, un veí va trucar a la policia queixant-se de les molèsties que provocava la música provinent d’un establiment del municipi. La policia es va adreçar al lloc i va identificar el responsable de l’establiment. La sorpresa va ser que a aquesta persona li constava pendent una ordre de detenció per estafa emesa per un Jutjat de Santander. L’home, de 24 anys, va ser detingut i posat a disposició judicial.

Robant amb una menor per valor de 2.000 euros

Aquest dimecres al vespre, la propietària d’una botiga de roba de Platja d'Aro va trucar a la Policia Local per informar que dies abans havia estat víctima d’un furt al seu negoci per valor de més de 2.000 euros en productes.

a informar que es va adonar del furt més tard, quan va revisar les imatges de videovigilància que disposa el local i va poder comprovar com una parella, acompanyada d’una nena petita, sostreia els productes mentre distreien la dependenta. Així mateix, va informar que l’home que va cometre el furt aquell dia havia tornat a la botiga en aquell moment acompanyat de dos homes més i sospitava que volien tornar a robar-li productes.

Diferents patrulles es van desplaçar al lloc i van poder identificar les tres persones i visualitzar les imatges que conservava la propietària del furt patit dies abans.

Després de visualitzar les imatges i que la propietària reconegués sense cap mena de dubte un dels homes com a l’autor del furt, la patrulla policial va detenir l’home, de 26 anys i amb diferents requeriments judicials i esbrinaments de domicili pendents de diferents països.