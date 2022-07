Els veïns que els cossos d'emergència han desallotjat per l'incendi de Castell d'Aro (Baix Empordà) confien poder tornar a casa aquest mateix divendres a la nit. A partir de quarts de deu de la nit els comunicaran si aixequen el desallotjament o no i mentrestant la majoria ja s'empesca alternatives per on passar la nit. Familiars i amics s'han bolcat en oferir llits als afectats en zones properes a l'incendi. Per altra banda, la proximitat de les flames al Resort Hapimag ha obligat a desallotjar els hostes a la sala polivalent de Castell d'Aro, on hi havia prop de 350 persones al llarg de la tarda.