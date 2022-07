Salvem Begur, Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, denuncien la "política urbanística desaforada" que, asseguren, impulsa l'Ajuntament de Begur i reclamen "aturar-la". Les entitats asseguren que el consistori està recuperant nombrosos projectes i plans urbanístics "desfasats". En concret, denuncien que al ple del passat mes d'abril es va aprovar la modificació del pla parcial Montcal 2 per permetre l'edificació de nou parcel·les a la part alta del Puig, amb afectació directa en terrenys inclosos a l'Espai d'Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur; la urbanització de Bosc Major, amb 36 nous habitatges projectats; la de Mas Gispert; la del sector Sa Roda o la del sector Van de Walle Hoteler, a Sa Riera.

Asseguren que l'Ajuntament manté el procés urbanitzador "malgrat que el Pla Director Urbanístic de revisió de sols no sostenibles del litoral gironí va dictar directrius per preservar espais". I que ho fa "sota l'empara del POUM aprovat l'any 2003 sense cap avaluació ambiental". "Aquest error no corregit s'està aprofitant per continuar la urbanització de boscos i espais forestals, de terrenys amb grans valors i amb pendents superiors al 20%", remarquen.

Per això, reclamen que engegui un estudi per reformar el planejament i adopti un acord de suspensió de noves tramitacions urbanístiques i llicències en tots els sectors urbanitzables que encara no s'han executat.