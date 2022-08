L'Ajuntament de Begur ha enllestit les obres d'arranjament de l'accés a la cala Illa Roja. Les obres van començar a finals de juny i s'han estabilitzat el talús i el camí per garantir la seguretat dels banyistes. L'accés a aquesta cala estava tancat des de l'abril a causa d'un temporal que va generar desperfectes en el camí de ronda de Cala Moreta just en el punt d'accés a l'Illa Roja. El cost de les obres és de 30.000 euros que ha assumit íntegrament l'Ajuntament de Begur. En el moment del temporal i després de comprovar que s'havien produït petites esllavissades, el consistori va iniciar els tràmits per poder reparar el camí de ronda amb les autoritzacions del Servei Litoral de la Generalitat i el Servei de Costes de l'Estat.