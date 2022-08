La pedregada històrica que ahir es va produir al Baix Empordà ha suposat l'atenció d'unes 70 persones ferides i una víctima mortal.

Una d'aquestes és la nena de 20 mesos que durant la matinada ha perdut la vida a l'hospital Josep Trueta de Girona després de rebre l'impacte d'una pedra.

En aquest mateix centre hospitalari hi va ingressar ahir una dona, la qual va passar-hi la nit i de matinada, ja ha rebut l'alta.

Al Baix Empordà es van atendre les 67 persones restants que van quedar repartides entre l'hospital de Palamós i el CAP de la Bisbal.

D’aquestes, 35 persones van haver de ser ateses al Servei d’Urgències de l’Hospital de Palamós i 32 van poder ser ateses al CAP de la Bisbal d’Empordà.

De les 35 persones ateses al Servei d’Urgències, 12 d’elles venien derivades del CAP de la Bisbal d’Empordà.

Segons s'informa des de Serveis de Saluts Integrats Baix Empordà (SSBE) en tractar-se d’una assistència mèdica per a l’atenció de múltiples víctimes, i per tal de donar un servei el més ràpid possible, el Servei d’Urgències de Palamós es va fer un triatge mèdic avançat i les proves necessàries -majoritàriament radiografies-i tot seguit es continuava l’atenció amb coordinació amb els centres d’atenció primària de la zona.

Els motius de consulta van ser ferides per vidres i contusions amb hematomes per impacte de la pedra i els casos més greus es van atendre a l’hospital on es van tractar fractures de canell i de dits, i es van fer cures i sutures.

Desperfectes al CAP

La tempesta amb pedra va causar desperfectes a les claraboies de les onze consultes que té el CAP de La Bisbal d’Empordà s'hi van portar a terme mesures provisionals per poder garantir l’assistència mèdica. Mesures que encara continuen en el dia d’avui, asseguren. Així i tot, ahir al servei d’atenció continuada del CAP es va poder fer l’activitat amb normalitat atès que aquest servei no estava afectat, asseguren en un comunicat.

Tres atencions del SEM

El SEM per la seva banda va rebre tres avisos i va fer tres atencions ahir a la Bisbal. Una és la menor que ha mort de matinada al Trueta; també va atendre una altra menor però va rebre l'alta in situ i també una dona, que va traslladar ferida de poca gravetat, pel cop d'una pedra i que va evacuar al CAP de la Bisbal.