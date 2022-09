La pedregada de dimecres va afectar de manera «important» a coberts, teulades de granges i magatzems agrícoles al Baix Ter, al Baix Empordà, tal com va informar Unió de Pagesos.

Segons el sindicat majoritari al camp català, alguns dels municipis especialment afectats van ser Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Aquí és on la tempesta va agafar per sorpresos els pagesos que van haver de refugiar-se, alguns sota els seus tractors com va mostrar en un vídeo el compte sobre meteorologia ‘Projecte 4 Estacions’ a Twitter.

Segons Quim Suñer, president de l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) a Girona, el que més destrossat va quedar van ser les teulades de coberts, moltes degradades amb uralita. El Mas Eusebi de Fonteta, per exemple, va mostrar en un vídeo els desperfectes en uns teulats completament foradats a causa de les pedres que hi van caure de fins a deu centímetres.

Als voltants de la Bisbal, on es va concentrar la pedregada, el blat de moro també es va veure afectat. «Per sort, no hi ha oliveres en aquesta zona, l’única cosa que hi ha plantada ara mateix és blat de moro i els gira-sols», va detallar Suñer.

La poma, protegida per malles

L’àmplia utilització de malles anti pedra va fer que en les plantacions cobertes no es podruís pràcticament cap dany significatiu, va assegurar el president de la IGP Poma de Girona, Jaume Armengol. En canvi, en les plantacions no cobertes el dany és variable i des de la Indicació Geogràfica Protegida resten pendents per fer-ne una avaluació més acurada al setembre al moment de recollir les pomes.

«Fa més de vint anys que a cada finca els productors fan un esforç per posar-hi aquestes xarxes, que ens ajuden no només a aturar els danys de la pedra, sinó també a no malmetre la fruita quan fa vent, especialment tramuntana, o bé per quan hi ha cops de sol», va dir Jaume Armengol.