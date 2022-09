Els alumnes de l'escola Joan de Margarit de la Bisbal d'Empordà han tornat a les aules aquest dilluns, una setmana després del previst. També ho han fet els estudiants de cicles formatius de l'institut. En aquest cas, en unes aules de l'ajuntament vell i al museu Terracota.

La pedregada de fa gairebé dues setmanes va malmetre el sostre de l'antic edifici que els d'infantil i alumnes de cicle compartien al Margarit i va obligar als dos centres –escola i institut- a reubicar-los. La situació ha obligat moltes famílies a reestructurar els plans per poder suplir el retard.

L'alcalde, Enric Marquès, ja ha avançat que la situació de "provisionalitat" s'allargarà durant tot el curs tot i que ja s'està redactant el projecte per rehabilitar l'espai.

Inici de curs amb una setmana de retard. L'escola Joan de Margarit de la Bisbal ha reprès les classes aquest dilluns amb nerviosisme i ganes per part dels alumnes. El centre va haver d'ajornar la tornada a les aules perquè la forta pedregada de fa dues setmanes va malmetre el sostre de l'antic edifici –que té més de 50 anys- i va obligar a traslladar fins a set espais de cinc grups d'infantil a l'edifici de primària.

La situació va obligar el claustre –i també la brigada municipal- a treballar contra rellotge per poder reconvertir espais. Entre ells, la sala d'actes que des d'avui i durant tot el curs escolar farà de menjador, però pel camí també s'ha perdut una aula de música o d'anglès, a més d'aules que servien per fer desdoblaments.

La directora del centre, Remei Geli, explica que han estat uns dies complicats on el claustre "s'ha enfonsat una mica" però "gràcies a la implicació de tothom" ha sigut possible.

Tant els pares com els alumnes tenien avui moltes ganes de tornar. Vanesa Lanzas, que té una filla que comença 4rt de Primària, diu que sortosament ella estava de vacances però que hi ha pares que s'han hagut de "reestructurar" per poder cobrir aquesta setmana de més. "Els nens estaven molt nerviosos i amb moltes ganes de començar", afegeix. En el mateix sentit, la Karima Eddahabi, diu que ella, per sort, es pot quedar a casa amb la seva filla però que hi ha famílies que ho han tingut més complicat.

Els cicles, entre el museu i l'ajuntament vell

En una situació similar es troba l'institut de la Bisbal. Els alumnes dels cicles formatius del centre compartien edifici amb els d'infantil de l'escola, a l'antic edifici. En el seu cas, però, l'institut no disposava d'espai per reubicar-los i l'Ajuntament ha hagut de buscar-los altres ubicacions.

Des d'avui, una quarantena d'alumnes dividits en dues aules han començat les classes a l'Ajuntament vell. Ho fan en unes aules de formació per adults però s'espera que en els propers mesos se'ls pugui traslladar a l'edifici conegut com les escoles velles, que també s'ha de reparar.

Aquí, hi fan classe els estudiants dels cicles d'atenció a persones en situació de dependència i integració social. Al museu de la Terracota, n'hi ha dos més. Per una banda, els de terrisseria, que ja s'hi ubiquen normalment, i, a més, s'hi han incorporat els de jardineria i floristeria, que sumen una quinzena d'alumnes.

La situació de "provisionalitat" s'allargarà tot el curs perquè les obres no està previst que acabi abans de l'estiu que ve. L'alcalde, Enric Marquès, explica que ja s'ha encarregat la redacció del projecte i que esperen que s'adjudiquin els treballs a principi d'any. "Podíem optar per una obra d'urgència però entenem que calia fer-hi una actuació completa, l'edifici té 55 anys", remarca.