El ple del passat 3 de novembre va aprovar per unanimitat una moció per demanar que l’alcalde de Torroella de Montgrí demani al president de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit que autoritzi a auditar els comptes de l’EMD per part de l’interventor de l’Ajuntament de Torroella. «Creiem que la situació actual requereix que recuperem la confiança perduda per part de tots els partits en la gestió, especialment en l’econòmica de l’EMD de l’Estartit, i creiem que l’interventor de l’Ajuntament es mereix la nostra confiança per tal d’executar aquesta tasca», signaven els grups municipals de l’Est-Te, Junts per Catalunya, Compromís i la CUP, en la moció presentada al plenari.

Protestes per impagaments De fet, fa una setmana diverses entitats del teixit associatiu de l’EMD van reclamar que se’ls bonifiquin les subvencions pendents per realitzar les seves activitats, entre ells els encarregats de la desfilada del dia de Reis. El passat 31 d’octubre unes 150 persones es van concentrar a l’Estartit per reclamar a l’EMD que els pagui les subvencions pendents. Les associacions, a més, van elaborar un manifest signat pels presidents de 12 entitats que alertaven que la cavalcada de Reis està en risc: «Per aquestes dates ja haurien de portar dies preparant-ho però no ha pogut començar amb les feines encara», van assegurar en un comunicat. Poc després el president de l’EMD de l’Estartit, Francesc Ferrer, va demanar «calma» a les entitats. Ferrer va exposar que tal com s’estaven donant aquestes subvencions no es feia de manera correcta i per això va puntualitzar que la intenció és evitar que el problema s’elevés a la sindicatura de comptes. De moment, el president de l’EMD va signar, en data 27 d’octubre, el pagament de la bestreta del 50% del total de totes les subvencions atorgades a cadascuna de les entitats.