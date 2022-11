Va ser tècnic coordinador d’esports a l’Ajuntament de Palamós gairebé 30 anys, va tenir una dilatada trajectòria com a atleta de curses de fons i l’any 2018 va rebre la medalla de l’Esport de la Generalitat per la seva contribució i foment de l’esport al municipi. Segons Josep Carballude, l’Associació Atlètica Palamós no s’entendria sense l’aparició i implicació d’Isidre Verdún, és més, «si l’esport palamosí està on està en l’àmbit de clubs és gràcies a la feina de l’Isidre, li devem tot i ens agradaria recuperar-lo perquè seria un gran valor».