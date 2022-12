«En política sóc un fanàtic de l’avorriment, escandinau si pot ser»

És vostè el primer nen que vaig conèixer als Maristes.

I què li vaig dir?

No ho recordo, suposo que res lleig.

Són coses que no s’obliden mai. Jo també recordo el primer nen que em va parlar, un tal Delgado. «No mames», em va dir, quan jo anava a beure de la font.

Acaba d’estar al concert d’en Serrat, botifler com vostè.

Em fa il·lusió estar al mateix bàndol que en Serrat. Un cop van fer una llista negra i hi érem tots dos, de costat. Els ho vaig agrair.

Li han dit mai xarnego?

Que jo recordi, mai. Almenys quan era jove. Ara no ho sé, no tinc xarxes socials. Ni tan sols llegeixo els comentaris dels lectors als meus articles. El que no entenc és que avui hi hagi gent que reivindiqui la paraula. El que em van dir els meus pares, és que venint a Catalunya ja era català. El meu pare ho tenia al cap. Mai em va dir que anés a l’Hogar del Extremeño, dit sigui amb tot el respecte per l’Hogar del Extremeño.

Ara diuen que aquells que van venir a treballar eren colons.

És un insult. Era gent, la majoria molt pobre, que venia a guanyar-se la vida. Van construir aquest país i són tan catalans com qualsevol. Això de colons no s’ha dit fins fa molt poc, els últims anys no han estat bons. A totes les societats hi ha xenofòbia i rebuig a qui ve de fora, però és a les clavegueres. El problema és quan passa a primera fila i un president escriu les barbaritats que va escriure Quim Torra. Hi ha xenofòbia arreu, però la civilització consisteix a entendre que no té sentit. Sempre hem sabut que hi pot haver algun imbècil que menyspreï els castellans o els negres o els àrabs, el problema és quan aquesta persona és el president.

Quan l’any 2000 el van nomenar pregoner de Girona, un regidor d’ERC va escriure que no era la persona adient. Això dol?

No va ser dolor. Em vaig sentir trist, per un moment vaig pensar que no sabia on vivia. Per sort, després hi va haver una campanya massiva contra aquelles declaracions, i allò va tornar a les clavegueres. Però va ser un mal símptoma. Després, per desgràcia, les coses han canviat.

Com hi hem arribat?

Tots ho sabem: el procés no ha fet cap bé a ningú, excepte als que han fet carrera política o s’han fet d’or amb ell. Tenir un president com Torra, que va escriure coses terribles sobre la gent que, com la meva mare, no parla català («Bèsties amb forma humana»), costa de creure... Encara no ho he paït.

L’home viu la mar de bé.

Philippe Lançon, supervivent de l’atemptat contra Charlie Hebdo, em va dir que per molt menys del que va escriure Torra, Le Pen va expulsar un candidat del seu partit. Si això ho diu el president de la Generalitat, es converteix en normal i corrent. S’ha de fer que això torni a les clavegueres. D’on mai no hauria d’haver sortit.

Com porta viure en un poble com Verges, ple d’estelades i amb alcalde de la CUP?

M’encanta viure-hi. Pels de Girona, l’Empordà és el nostre hàbitat, és on veníem a la platja de petits, amb la família. Mai he tingut cap problema (potser algun de petit en algun moment). Tinc una relació magnífica amb els meus veïns i en particular amb l’alcalde, que a més va ser alumne meu. Sap què passa? La gent normal i corrent té molta feina, no està per històries. Si l’ambient es caldeja és a causa dels polítics i dels mitjans, i llavors sí, la gent pot arribar a fer coses de les quals després s’avergonyeix.

A mi m’ha dit Girona, però algun cop l’hi he sentit dir Gerona.

És que, digui el que digui el BOE, en castellà Girona es diu Gerona, com New York es diu Nueva York. No és una qüestió política, és lingüística.

El procés és una de les coses de què la gent s’avergonyirà?

Vostè té un llibre titulat «Estàvem cansats de viure bé». Un títol excel·lent, defineix què va passar. Catalunya és dels llocs més privilegiats del món, en tots els sentits. És un fet, no una opinió.

Per això costa d’entendre el procés?

No costa gaire. A Catalunya no som marcians, ens afecten les mateixes coses que a tothom. El detonant del procés va ser la crisi del 2008, només equiparable a la de 1929. La crisi del 29 va portar al món els feixismes i la guerra. La de 2008 ha dut el nacionalpopulisme: el Brexit, Trump, etc. El procés ha estat la nostra forma de nacionalpopulisme. I després hi ha l’avorriment, això és el que lliga amb el seu llibre. S’hauria de fer una història de l’avorriment.

Al procés per l’avorriment?

A Catalunya n’hi havia molts que s’avorrien, que estaven jubilats i van dir «ostres, és més divertit fer una revolució que donar menjar als coloms!». Al cap i a la fi, era una revolució sense cap risc, va portar a la presó només a quatre desgraciats. I a sobre, molts han lligat gràcies al procés, han canviat de parella i tot.

Si ho arribo a saber, titulo el llibre «Estàvem cansats de la nostra dona».

Tots en coneixem casos. Ep, i que consti que qualsevol tàctica per lligar em sembla legítima. Això sí, sempre que no perjudiqui ningú. Aquests han perjudicat altra gent. Coi, lliga, però lliga sense emprenyar el personal!

Hem badat, Cercas.

Sí. Només calia dir que Espanya era una dictadura, que la culpa de tot la tenien els espanyols, que separant-nos d’ells menjaríem cada dia gelat per postres. Tot sortia gratis, una bicoca. Un periodista molt conegut em va dir: «Els nostres avis van tenir l’aventura de la guerra i els nostres pares la de l’antifranquisme; nosaltres volem tenir la del procés».

Una frase molt indicativa.

Delata una cosa molt important: que la memòria històrica no ha servit per a res, perquè aquesta visió del passat és totalment falsa. La guerra no va ser cap aventura, sinó una catàstrofe. I d’antifranquistes, aquí, n’hi va haver poquíssims. Però poquíssims són poquíssims. I si vols fer una revolució, a l’Àfrica tens un filó, vés-hi, et divertiràs amb el teu kalàixnikov, potser lligaràs, potser sortiràs a la tele i tot. Dit d’una altra manera: en política sóc un fanàtic de l’avorriment.

Té el seu què, efectivament.

És el millor del món: jo aspiro a un avorriment escandinau. Suís, com a mínim. L’aventura és als llibres, al cinema, a la música, amb els amics.

Ho tornaran a fer?

(Riallada) Els ho ha de preguntar a ells. És difícil que es tornin a donar circumstàncies tan perfectes com les que es van donar. Però la història és imprevisible. Imagini que la guerra d’Ucraïna va a pitjor. Imagini que torna el PP al poder, que hi tornarà, ja que sense alternança al poder no hi ha democràcia; jo no votaré mai el PP, però és un partit democràtic. I pot ser que torni acompanyat de Vox. Veurem què passa aleshores. De tota manera, no serà fàcil que la gent oblidi que han estat enganyats de manera tan flagrant.