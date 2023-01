L’Ajuntament de Palafrugell ha estrenat el 2023 iniciant les licitacions de dues obres cabdals al municipi: la fase dos de l’adequació de l’avinguda Espanya i el nou parc que hi haurà ocupant l’espai de l’antic recinte firal. La primera té un cost previst de 2.005.003,51 euros i la segona en valdrà 1.184.999,99.

L’alcalde del municipi, Joan Vigas, exposa que el segon tram de les obres de l’avinguda Espanya comportaran la remodelació d’aquest tram de vial entre Àngel Guimerà i el carrer Creu Roquinyola, un tram entremig que dóna continuïtat a la fase 1 executada, on per tal de garantir la incorporació al vial des dels carrers Creu Roquinyola, d’Aró i Ample, s’opta per un giratori allargassat amb dos carrils per sentit, s’executa la vorera de la banda sud que incorpora un carril bici i es renova la vorera de la banda nord ajustada a les noves alienacions, es renova l’enllumenat públic en la seva totalitat. «Es va fer un primer desdoblament, ara des de l’autopista de Vidreres fins a Llafranc pràcticament està tot desdoblat menys un tram de Palafrugell. Aquests 1,8 quilòmetres s’han separat en tres trams, un es va executar abans de l’estiu al març, el segon tram ara entra a licitació i després hi ha un tercer tram que es farà més endavant. Això ens permetrà millorar la mobilitat d’aquest vial que és un nexe d’unió amb Palamós. En aquest segon tram també hi ha d’haver una obra que permeti la recollida d’aigües. També aprofitarem per fer això per resoldre el tema de desembossament», exposa Vigas.

Un nou parc

El parc que es proposa es situa a la façana sud del nucli de Palafrugell, donant continuïtat a la plana de l’Aubí, on fins ara hi havia el recinte firal. A la banda nord-oest que limita amb el solar del parc, es situa l’Avinguda Espanya, on hi ha un carril bici doble i un peatonal adjacent al parc. L’espai serà de 13.300 metres quadrats.