Des de la regidoria de Participació Ciutadana van organitzar unes votacions per triar el projecte pels Pressupostos Participatius del 2023 de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. La iniciativa que van triar els ciutadans, que va rebre un total de 380 vots, va ser la d’habilitar un espai de passeig natural seguint la riera de Calonge. Es tractarà d’un passeig sense asfalt ni formigó, només amb sorra, herba, baranes de fusta i bancs. Per tirar endavant aquest pla, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni hi destinarà 125.000 euros.

En aquestes votacions per triar el projecte pels Pressupostos Participatius d’enguany hi van poder participar tots els majors de 16 anys empadronats al municipi i titulars i cotitulars de segones residències. Les votacions van comptar amb tres fases diferents: la recollida de propostes, la primera volta de votació i la votació final. Van tenir un total de 1.751 participants, 272 més que l’any passat en què van haver-hi 1.479. L’última fase va aconseguir la participació de 841 persones, que va suposar un increment de l’11% respecte a l’any passat. En aquesta fase final els votants van haver de triar un dels tres projectes escollits en la primera volta de votació. El primer va ser el del passeig natural, que va acabar sent el guanyador. La segona posició va ser pel projecte d’adaptació de les voreres i els passos de vianants del municipi per a les persones amb mobilitat reduïda, el qual va comprar amb 357 vots. Finalment, en tercer lloc, va queda la proposta de millorar els camins rurals de Calonge i Sant Antoni, sobretot en els punts més malmesos per les pluges, va comptar amb 104 vots. Les votacions van tenir lloc telemàticament i presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana, pavellons i biblioteques del municipi.