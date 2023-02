Els Agents Rurals han desmuntat parcialment l’accés a una part de la via ferrata de la Cala del Molí, de Sant Feliu de Guíxols perquè, per primera, vegada han fet niu en aquesta zona dues parelles de corb marí emplomallat (Phalacrocórax aristotelis).

El cos d’Agents Rurals ha donat a conèixer a través de les xarxes socials la seva actuació en niar aquests ocells, la qual cosa el departament d’Acció Climàtica considera una «molt bona notícia». El corb de mar emplomallat és un ocell marí protegit ja que està amenaçada i catalogada com a «vulnerable».

El nucli principal d’ocells reproductors d’aquesta espècie, un 70%, es troba en espais protegits, entre l’Escala i Palamós, dins del Parc Natural del Montgrí, els Illes Medes i el Baix Ter (40%) i també al nord del Parc Natural del Cap de Creus. En penya-segats de Sant Feliu de Guíxols és la primera que s’han detectat nidificant, d’aquí la rellevància d’aquest albirament. Els nius van ser detectats per ciutadans que van avisar a través de les xarxes socials a un grup de naturalistes i aquests el van posar en coneixement de la Generalitat i d’investigadors de la UdG que fan seguiment d’aquesta espècie.

Per a evitar que els ocells deixessin els nius, en els quals ja hi havia algun ou, van decidir desmuntar part de l’ancoratge de cordes. Abans, es va parlar amb el consistori i amb agrupacions d’escaladors, que van estar d’acord a protegir aquesta zona, mentre es deixés oberta part d’aquesta via ferrata que, com unes altres de la Costa Brava, és molt utilitzada, sobretot els caps de setmana.

Tancat fins a l'1 de juny

De moment, l'accés a aquesta part de la via romandrà tancat temporalment fins a l'1 de juny, quan es calcula que finalitza l'època de nidificar d'aquesta espècie.

No obstant això, des del Departament d'Acció Climàtica han sostingut que si es veiés que aquesta zona continua sent triada per aquesta espècie per a nidificar, s'estudiaria la possibilitat de deixar tancat l'accés d'escaladors definitivament.

Els Agents Rurals van desmuntar part d'aquesta via dissabte passat i també van instal·lar cartells en els quals queda explícit que es prohibeix l'escalada.