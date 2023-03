LEST-TE va fer, el passat divendres, la presentació de la capçalera de la seva candidatura a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a les properes eleccions municipals, una setmana després de fer-la a l’Estartit. La formació presenta dues llistes diferents, una per l’Ajuntament de Torroella (encapçalada per Joan Ferrer) i una altra per l’EMD de l’Estartit (amb Genís Dalmau al capdavant). Ambdues presentacions van tenir com a denominador comú la preocupació per la relació actual entre les dues administracions. «Cal que l’EMD i l’Ajuntament treballin de la mà per tal d’aconseguir un municipi de futur», va afirmar Ferrer.

Ferrer, qui també recordava que aquestes eleccions es veuran marcades per una situació tensa amb contenciosos entre les dues administracions. Dalmau, per la seva banda, va recordar que “el govern que surti de les properes eleccions tindrà feina a recuperar la confiança en l’EMD dels veïns i veïnes de l’Estartit, del personal de l’EMD i de l’Ajuntament”