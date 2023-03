A la dàrsena del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, una trentena de voluntaris del Skaphos - Sub de Palamós van extreure dissabte una gran quantitat de deixalles, ni més ni menys que 2.000 quilos d’escombraries, plàstics, pneumàtics, ferralla, que van omplir un contenidor de considerables dimensions.

Accions com la que van dur a terme integrants de l’Skaphos - Sub de Palamós són «essencials i necessàries mentre duri la manca de respecte, consciència i educació d’aquells que encara veuen el mar com un gran abocador», lamenten els voluntaris.