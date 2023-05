L’Audiència de Girona jutjarà a partir del dimarts diversos acusats de robar més de 7 quilos de marihuana que custodiaven les víctimes en una casa de la Bisbal d’Empordà i d’intentar matar-ne un d’ells amb una ganivetada a la cama.

Segons el relat de la fiscalia, els cinc acusats compten amb antecedents penals per robatoris amb força o intents de robatori. Els fets van tenir lloc el 21 d’octubre de 2020. Segons aquesta versió, els processats van decidir desplaçar-se fins a un habitatge de la Bisbal on «sabien que s’hi guardava marihuana». Tenien l’objectiu «d’apoderar-se de la droga amb la brutalitat necessària per a destinar-la a la venda a terceres persones».

Tres d’ells van irrompre a la casa mentre els seus ocupants dormien, vestits amb passamuntanyes, mascaretes i guants i armats amb almenys tres ganivets i una destral. Mentrestant, els altres dos van esperar-se a fora.

Un cop dins, «de manera coordinada i agressiva», van començar a colpejar al cap a una de les víctimes, que va despertar-se pels cops, i va sortir a la terrassa a demanar auxili. Llavors, els assaltants van retenir-lo i van demanar ajuda als altres dos que s’havien quedat a fora. Van rodejar-lo entre tots i van clavar-li un ganivet a la cama mentre cridaven «calla, mor, fill de puta», que va provocar-li una hemorràgia abundant.

Els processats van apoderar-se de tres caixes de marihuana que hi havia dins la casa i van fugir amb un cotxe blanc. Amb tot, a la zona hi havia presència policial i van ser detinguts pels voltants per una patrulla de Mossos d’Esquadra, que van trobar dins el vehicle les caixes amb els cabdells de marihuana.

Després d’analitzar les mostres de droga, els investigadors van determinar que el pes total era de 6 quilos i mig, que al mercat negre tindria un valor d’11.633,71 euros.

Pel que fa a la víctima, va requerir ingrés hospitalari durant una setmana i va necessitar quatre mesos per recuperar-se de les ferides.

Per aquests fets, els processats estan en presó provisional des del 23 d’octubre de 2020. L’acusació pública sosté que han comès un delicte d’homicidi en grau de temptativa, un delicte de robatori amb violència a casa habitada i amb ús d’instrument perillós, un delicte contra la salut pública de substàncies que no causen danys greus a la salut i un delicte lleu de lesions. També considera que concorren les agreujants de disfressa, d’abús de superioritat i de reincidència.

Per tot plegat afronten penes de fins a 20 anys i mig de presó en alguns casos, i multes de 15.000 euros. La fiscalia vol que un cop acomplides tres quartes parts de condemna d’alguns dels processats, se’n decreti l’expulsió.