La posada en llibertat d'un deliqüent multireincident que acumula mig centenar d'antecedents i que crea sensació d'impunitat i d'inseguretat al municipi ha causat polèmica a Palafrugell i d'altres localitats veïnes.

Un jutjat de la Bisbal d'Empordà acaba de deixar en llibertat amb mesures cautelars aquest delinqüent, l'últim delicte del qual va ser un robatori en un bar.

Aquesta persona ha generat alarma social després de protagonitzar presumptament des del 2000 desenes de delictes, una situació que va portar fins i tot la Unitat d'Estrangeria de la Policia Nacional a intentar a principis d'any que se l'expulsés d'Espanya.

Aquest cos de seguretat manté des de fa anys com una de les seves prioritats la detenció i posterior expulsió de delinqüents reincidents que es troben en situació irregular i creen alarma i inseguretat a les diverses localitats on delinqueixen.

En aquest cas, entre els delictes figuren els d'entrada en habitatge aliè i abusos sexuals, robatori a l'interior d'empresa, atracament a la via pública, lesions, furt d'ús de vehicle, tràfic de drogues, conducció sota efectes de begudes alcohòliques, conducció temerària i atemptat a agent de l'autoritat.

Aquest delinqüent és molt conegut tant per la Policia Local de Palafrugell com pels Mossos d'Esquadra, viu en un pis okupat i, només el primer trimestre de l'any passat, se'l va identificar unes seixanta vegades de matinada.

Els robatoris han generat indignació entre comerciants i policies, perquè consideren que surt del jutjat després de les detencions "amb total impunitat”.

Diversos agents s'han mostrat contrariats per aquesta situació i un ha manifestat a EFE: “No pot ser, és indignant que el sistema permeti això, és evident que hi ha alguna cosa que no funciona”. I afegeix: “Nosaltres sí que fem la nostra feina”.

Els comerciants es plantegen prendre mesures com ja van fer anteriorment, quan van preparar una concentració davant del consistori per queixar-se “de la impunitat de què gaudeix aquest delinqüent”.

“Una sola persona està fent molt de mal i la justícia ho permet, no volem aquesta imatge del poble”, manté una empresària.

Després de passar aquest dijous a disposició del Jutjat d'Instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà, el titular ha considerat que no concorrien les circumstàncies per decretar la presó provisional i l'ha deixat en llibertat amb l'obligatorietat de presentar-se cada quinze dies en aquestes dependències, la prohibició de sortir del país i la retirada del passaport.