Una conductora de 77 anys ha circulat amb el seu cotxe en direcció contrària per l'autovia a Platja d'Aro.

Això ha succeït cap a un quart d'onze del matí i diversos usuaris de la C-31 han avisat el 112.

Els Mossos d'Esquadra de trànsit han rebut l'alerta que hi havia un Peugeot de color gris circulant en sentit contrari durant diversos quilòmetres per la zona de Platja d'Aro i en sentit Sant Feliu. Ràpidament, s'han desplaçat a la zona.

Els agents han pogut interceptar el vehicle a Platja d'Aro amb l'ajuda d'una patrulla de la Policia Nacional que estava per la zona. L'han pogut aturar sense que els fets derivessin en un accident de trànsit.

Quan els agents de trànsit han parlat amb la dona, aquesta es trobava molt desorientada. Tot i això, no s'ha salvat de la sanció i ha acabat denunciada per circular en sentit contrari. El vehicle ha quedat immobilitzat per la policia.