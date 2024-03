L’oci i la protecció d’una au conviuen a la Via Ferrada de Sant Feliu

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) nidifica a la Costa Brava. És una au aquàtica protegida i escassa al territori. Els Agents Rurals calculen que n’hi ha entre 40 i 50 parelles a la costa gironina. Aquestes comencen a buscar els nius el mes de desembre i llavors crien. Solen triar penya-segats i illots on ningú els destorbi.

Des de fa un temps han escollit la zona de la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols on hi ha instal·lada la via ferrada. Un fet que ha obligat els Agents Rurals a prendre mesures: el tancament d’un tram d’aquesta zona d’escalada que pertany a l’EIN (Espai d’Interès Natural) Massís de les Cadiretes.

La via ferrada es caracteritza per ser construïda enmig del mar, ja que recorre uns penya-segats. Està formada per dos trams i en un d’ells, el corb marí ha instal·lat la seva llar. Hi ha dos nius que comptaven amb tres ous cadascun i on fa poc més de 15 dies hi ha els polls. Així ho han comprovat els efectius del Grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals que realitzen inspeccions per controlar que es respecten les prohibicions d’accés establertes per a la protecció de la nidificació i cria d’aquesta au protegida.

El segon tram de la zona d’escalada es va tancar el desembre passat i la mesura es podria allargar fins al maig. Uns rètols als accessos cap a la via ferrada i a la zona d’inici indiquen que hi ha una zona clausurada. A més, en aquest punt la línia de vida està desmuntada.

Nou denunciats

Tot i això, els Agents Rurals encara es troben persones que no fan cas a la senyalització i durant les seves inspeccions han denunciat nou persones que han entrat a la zona on està tancat l’accés perquè volien fer la via ferrada.

El coordinador territorial del Grup de Muntanya dels Agents Rurals, Francesc Gomes destaca que només entrar a la zona és una infracció i, per tant, l’aixecament d’una acta. Però sí la persona s’apropa els nius i fa quelcom per exemple que afecti la posta, fa malbé un niu, entre altres. Això podria arribar a constituir un delicte. A banda recorda que una infracció greu pot suposar una sanció mínima de 3.000 euros. .

Tot i això, els Agents Rurals expliquen que la major part de la gent respecta el tancament, però alguns dels que han enxampat els s’excusen dient-los que no havien vist informació enlloc prèviament. Gomes, però no hi està d’acord, ja que la informació és prou clara només arribar a la via d’escalada. També afegeix que les empreses que hi porten aficionats a l’escalada n’estan informats.

El coordinador tècnic del Grup de Suport de Muntanya Carles Barés quan presencia aquestes escenes explica que caldria que la gent fes un «canvi de xip» quan vol accedir al medi natural. Segons el seu parer, abans d’anar a un espai hauria d’assabentar-se de les restriccions i després, programar l’activitat. «Si nosaltres posem una restricció i la gent la compleix, la convivència és possible. Si no, al final ens veiem obligats per poder preservar aquestes espècies protegides a desmuntar tota la instal·lació i al final hi acaba perdent tothom», conclou.

Vies desmuntades

Aquest per ara no és el cas de Sant Feliu, però ambdós reconeixen que s’han trobat vies d’escalada dins d’espais naturals sense permís i algunes que travessen nius. Gomes recorda que en van desmuntar un parell a Tamariu perquè eren zones amb nius de corb marí i suposaven un perill.

El dia que Diari de Girona va acompanyar el Grup de Muntanya a Sant Feliu hi havia gent que feia o anava a la via ferrada. Cap persona va ser sancionada per accedir a la zona tancada. Tot i això, els Agents Rurals els van fer diverses preguntes abans que fessin la via d’escalada sobre com anaven equipats, si tenien experiència, entre altres. Tot plegat per «conscienciar la gent» i perquè «al final s’ho acabaran passant més bé i tindran més autonomia», conclou el coordinador.