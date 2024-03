L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha ampliat la freqüència del calendari de recollida selectiva porta a porta al nucli urbà, després d'atendre les demandes rebudes.

El calendari es va actualitzar a mitjans de febrer. El canvi va ser valorat i promogut per l'actual equip de govern davant les necessitats de la ciutadania, unes peticions que s'havien anat rebent al consistori des de la seva implantació, el desembre de 2022, a través d'instàncies genèriques, comentaris a les xarxes socials i en persona.

En conseqüència, el consistori va decidir ampliar la freqüència de recollida del sistema al nucli urbà, per tal d'adequar-se a les peticions rebudes i potenciar-ne l'ús.

En aquest sentit, i pel que fa al calendari domèstic, s'ha ampliat en un dia més la recollida de les fraccions d'orgànica i envasos, i el vidre ha passat a recollir-se més aviat per tal de reduir les molèsties per soroll, una de les queixes més recurrents del sistema.

Pel que fa al calendari comercial, s'ha ampliat la recollida de la fracció d'envasos en detriment de la de paper i cartó.

En ambdós casos, els calendaris s'han hagut de reestructurar i, per aquest motiu, s'han enviat els nous calendaris a la ciutadania de Santa Cristina d'Aro, en format imantat per a la nevera, acompanyats per una carta explicativa sobre els canvis efectuats i un tríptic informatiu.

L'aplicació dels nous calendaris es va fer efectiva la setmana passada, des de dilluns 26 de febre.

Nova àrea d'emergència

D'altra banda, la mateixa setmana, també es va anunciar la implantació d'una nova àrea d'emergència ubicada darrere de l'Ajuntament Vell per tal de reforçar l'actual, ubicada a la zona de la deixalleria municipal. Durant els primers dies, l'àrea roman oberta i accessible a tothom, però, pròximament, només s'hi podrà accedir amb la targeta identificativa de la deixalleria.

Des de l'equip de govern destaquen la importància de mantenir els bons resultats del sistema porta a porta, però aplicant les millores necessàries per a adaptar-lo a les necessitats de la població, de manera que la seva adequació ajudi a millorar encara més la recollida de residus al nucli urbà del municipi.