La Bisbal col·loca les rajoles fetes pels turistes en un projecte sobre ceràmica

La Bisbal d'Empordà ha col·locat les rajoles creades pels visitants a l'Oficina Turisme que van participar en un projecte, Trepara't, a les jardineres del carrer Cavallers, a tocar del Castell de Palau, posant a la via pública els elements ceràmics.

El projecte té com a objectiu generar una nova experiència turística als visitants fent-los partícips de la tradició ceramista i en la millora estètica de la via pública incorporant elements ceràmics. L’objectiu del projecte és el de crear una nova experiència turística a l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Bisbal posa en marxa cada any activitats vinculades a la creació de ceràmica donada la tradició al municipi i la importància internacional.

Durant l’estiu es va proposar una activitat adreçada a tots els públics i edats per implicar als turistes que visitessin l'Oficina de Turisme. Es va impulsar la col·laboració en una obra ceramista col·lectiva mitjançant la tècnica de la trepa. El mètode consisteix que a partir d'una plantilla, tenen l'oportunitat de decorar rajoles. Tenen una mida de 10x10 o de 15x15 centímetres, amb diferents motius florals.

Premi innovació 2022

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme, va atorgar el maig de l’any passat, l’accèssit del Premi a la Innovació 2023 a l’Oficina de Turisme de la Bisbal d’Empordà pel projecte Trencadís i Trepara’t 2022. La proposta, duta a terme l’any passat per l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, va servir per crear una obra col·lectiva de ceràmica col·locada a les jardineres de l’Aigüeta i als jardins de Torre Maria- involucrant turistes i fent-los partícips i coneixedors de la tècnica del trencadís i de la trepa, dues tècniques molt típiques en ceràmica, que alhora van servir per valorar un dels principals actius del municipi: la Ceràmica de la Bisbal.