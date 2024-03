Torroella i l’Estartit tindran 5 estacions per reparar bicis

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit instal·larà cinc panells amb eines per reparar les bicicletes i punts de càrrega per a les bicis elèctriques a diversos llocs de Torroella de Montgrí i l’Estartit. Quatre d’aquests bike tools s’han col·locat com a part del Pla de Sostenibilitat Turística i un altre en col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes.

Els panells estan equipats amb diverses eines essencials per fer el manteniment d’una bicicleta o solucionar petits problemes que puguin sorgir.

En total s’instal·laran tres bike tools a Torroella de Montgrí i dos a l’Estartit. A Torroella, estaran situades a l’entrada del municipi després del pont del Riu Ter, a la zona del CAP; a l’estació d’autobusos i a la zona esportiva. A l’Estartit, es trobaran a l’aparcament dissuasori de l’entrada del poble i la Plaça Beatles, al costat de l’Oficina de Turisme. De fet, aquest darrer ja està en funcionament.