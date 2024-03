Una nova fuita deixa sense aigua la Bisbal d'Empordà durant hores

La Bisbal d'Empordà s'ha quedat sense aigua durant hores aquesta nit per culpa d'una avaria a la canonada principal de la xarxa d'aigua potable. La fuita, localitzada al carrer Canigó, va ser aturada i reparada al cap d'unes hores pels serveis tècnics de la companyia d'Aigua Agbar, i aquest matí l'Ajuntament informava que el servei s'anirà recuperant de manera gradual amb talls puntuals per evitar noves avaries. Segons el consistori, uns treballs de millora efectuats el dimecres a la canonada principal han permès reduir el temps d'afectació de l'avaria i recuperar el servei durant la reparació.

El municipi ja va patir una avaria al sistema fa unes setmanes que va solucionar-se al cap d'unes sis hores. Per això, el dimecres es va fer un tall al servei per fer treballs de millora en cas de noves avaries a la canonada principal, reconduint el pas de l'aigua a la ciutat per canonades secundàries. D'aquesta manera, s'ha pogut reduir el temps d'espera en el subministrament en aquesta nova fuita.

La Bisbal compta amb una xarxa de subministrament d'aigua afectada per múltiples avaries pel seu mal estat, i que fa temps que arrossega. El consistori assegura que és conscient que el problema "no se solucionarà del tot fins que s'actuï de forma definitiva a la canonada principal". Es tracta d'una obra pendent de fa anys pel seu elevat cost econòmic, però preveu afrontar-lo a curt termini. De fet, en els pressupostos preveu una partida de 730.000 euros per millorar la xarxa.

El consistori preveu municipalitzar el servei d'aigua l'any 2027 després d'un informe favorable d'una empresa especialitzada. El servei, que històricament l'ha fet una companyia privada, es troba immers en un conflicte judicial i això ha propiciat que no s'hagi fet manteniment ni les inversions necessàries.