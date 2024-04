Rescaten una persona a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers de la Generalitat han rescatat una persona que s'ha indisposat mentre feia la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. L'avís s'ha rebut a les 12.35 hores i els Bombers han acudit amb mitjans terrestres i l'helicòpter per dur a terme el rescat. Després d'avaluar la situació amb Salvament Marítim, s'ha decidit fer el rescat per aire, i han traslladat fins al port del municipi el ferit, on l'esperava una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons l'Ajuntament, ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

El moment del rescat a la via ferrada de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols. / Bombers de la Generalitat