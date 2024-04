Calonge recorda als negocis que no poden llençar les deixalles als contenidors

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat a fer visites als establiments comercials grans productors de residus del municipi -bars, restaurants, hotels, comerços, etc.- amb l’objectiu de recordar, abans que comenci la temporada d’estiu, el funcionament de la recollida de residus porta a porta comercial, detectar mancances de contenidors, verificar dades de contacte i, com a novetat per a la temporada 2024, informar també del nou reglament sobre residus, vigent des del 15 de febrer.

Les visites es duen a terme conjuntament entre el personal de l'empresa GBI Paprec, que s'encarrega de la recollida selectiva i la neteja viària al municipi, i els serveis tècnics de Medi Ambient del consistori.

La finalitat és evitar que els grans productors deixin els seus residus als contenidors del carrer. Els negocis tenen una recollida porta a porta exclusiva per ells.