El Rubius es pronuncia sobre la seva marxa a Andorra i carrega contra Iglesias i tots els que l'han criticat

El Rubius ha trencat el seu silenci sobre el seu polèmic trasllat a Andorra que va anunciar fa diversos dies. Rubén Doblas Gundersen, el famós 'streamer', ha penjat una carta en el seu compte de Twitter justificant la seva marxa al país veí i criticant el tracte que se li ha donat, tant en els mitjans de comunicació com per part de la Hisenda espanyola. «Hisenda m'ha tractat com si fos un 'delinqüent'», afirma.





La carta, al complet

«Com un delinqüent»

Dit acusador

Exemple per als joves

El líder d'Unides Podem va retuitejar un vídeo amb les declaracions d'Iturriaga en què es podia llegir «Juanma López Iturriaga explica a la perfecció la situació dels youtubers que se'n van a Andorra per no pagar els impostos a Espanya».«El que estic veient aquests dies en els mitjans de comunicació convencionals i a les xarxes socials només demostra que podrit que està el clima de debat a Espanya», afirma a l'escrit un dels youtubers més famosos del món. «El tema va començar a escalar i es va desencadenar tota aquesta tempesta d'insults, infàmies i incitació a l'odi sobre la meva persona. Fins al punt de penjar-me etiquetes polítiques, discutir sobre si sóc o no patriota, polítics utilitzant-me per a la seva agenda, altres vinculant-me amb ideologies extremes», diu ElRubius, que assegura que al principi no volia pronunciar-se sobre l'assumpte, però que ha optat finalment per parlar «veient al punt al qual ha arribat tot això: Al final, del que s'està parlant és de la meva vida, així que prefereixo abordar-ho jo mateix. A més he sentit la necessitat d'escriure una resposta basada en la reflexió i la calma», diu.¿Per què es va mudar? Així ho explica: «Moltes persones parlen com si jo no hagués pagat impostos en la meva vida, com si no hagués fet res pel meu país (més ben dit, per un dels meus dos països), com si fos un criminal. Aquests 10 anys que fa que sóc 'youtuber' pago gairebé la meitat del que he guanyat en impostos. 10 anys. I estic molt content d'haver-los pagat. El que em molesta és que, tot i que des del dia u que faci les coses bé i de manera legal, com, sens dubte, s'han de fer, Hisenda m'hagi tractat com si fos un 'delinqüent'».«Pensen que el que estic fent és il·legal i que estic fent frau fiscal. ¿Des de quan mudar-se a un altre país és il·legal?», afirma.Segons explica, «des del primer dia» ha estat sotmès a «inspeccions fiscals, s'han emès notificacions a la resta d'Hisendes europees i dels EUA per veure si tenia 'comptes corrents ocults'», i fins i tot li han posat «sancions per no atendre requeriments que mai van arribar».«Pensen que el que estic fent és il·legal i que estic fent frau fiscal. ¿Des de quan mudar-se a un altre país és il·legal? Si me n'hagués anat a viure a Alemanya, a Noruega o al Japó, ningú hauria dit absolutament res», ha continuat, lamentant que alguns considerin «egoista» o «poc ètica» la seva decisió de mudar-se a Andorra: «Allà hi ha la majoria dels meus amics i companys de professió i allà, pel que m'expliquen, puc sortir al carrer tranquil, hi ha seguretat i puc estar en un entorn cultural tranquil i segur, que al cap i a la fi és el que estic buscant».ElRubius ha acusat periodistes, esportistes, celebritats i fins i tot al vicepresident del Govern d'incitar l'odi contra ell: «¿És aquest el nivell d'un debat públic digne d'un país civilitzat? ¿Així és com combatrem els discursos de l'odi? ¿Potser posar-me a mi de cap de turc i abocar tot aquest odi sobre la meva persona contribuirà que millorin els problemes de fons que hi ha a Espanya?».Doblas considera que «les lleis d'Hisenda no estaven preparades per a aquesta nova onada de creadors 'online'. I segueixen sense estar-ho», i s'ha endinsat en aquesta qüestió: «Fa des de 1990 que no actualitzen el seu catàleg de 'professions'. Sento dir, 'que tanquin les connexions d'internet entre Espanya i Andorra' o coses com 'amb els nostres ingressos hauria de tributar aquí'. Us recordo que la majoria dels meus ingressos de YouTube vénen de fora d'Espanya, més de tres quartes parts de països com Mèxic, l'Argentina, Colòmbia i els Estats Units».Així, Doblas, que ha assegurat que la seva decisió de mudar-se respon a «multitud de matisos i contrastos», i que no es tracta d'«una decisió plana, sinó fruit d'una llarga reflexió i d'una cosa irrenunciable», ha assenyalat al mateix temps que no vol donar «mal exemple» als més joves que el segueixen «fent-los pensar que no s'han de pagar impostos, com també s'ha dit».«Al contrari, pagar impostos és contribuir amb la teva aportació al progrés i la prosperitat del país on resideixes. Però això ha de ser una relació equilibrada entre l'Estat i el ciutadà. I si aquesta premissa no es compleix, és completament legítim que el ciutadà, en el ple ús de la seva llibertat com a ésser humà prengui les decisions que consideri apropiades si són dins de la legalitat i no rebi el tracte que he rebut durant els últims dies», diu.