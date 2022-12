Una professora de primer de batxillerat ha compartit a través de les seves xarxes socials la resposta surrealista a l’examen d’una de les seves alumnes. Tal com s’observa a la imatge que ha publicat Meritxell Blay al seu compte de Twitter, la pregunta consistia a identificar una representació de Luperca, la ‘lloba capitolina’ que segons la mitologia romana va alletar els bessons Ròmul i Rem, fundadors de la ciutat de Roma.

Contra tot pronòstic, la resposta a aquesta qüestió no ha sigut cap altra que ‘El cavall de Troia’. El tuit d’incredulitat no ha trigat a rebre multitud de respostes que critiqueni es burlen de l’error: «¿Prenc ja la cicuta davant d’ells per veure si això els crida l’atenció i es fixen?», ha fet broma la docent.