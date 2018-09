Xavier Mañosa (Apparatu)

Apparatu és el nom de l'estudi de disseny i taller de ceràmica que dirigeix actualment Xavier Mañosa. Els seus productes són objectes artístics, artesanals i industrials alhora, resultat d'aprendre de la tradició familiar i de la seva formació en disseny industrial.



L'enginy a l'hora de combinar materials i les innovadores expressions formals que presenten les creacions d'Apparatu l'han portat a participar en fires i festivals de disseny contemporani a Londres, Tokio, Mèxic i Nova York.



Xavier Mañosa sortirà del taller per explicar com és el seu procés creatiu, com també el valor que atorga a l'ofici i l'experimentació en el camp del disseny de producte.



HORARIS

Dijous 29 de novembre, a les 19 h



PROMOCIONS

