«Universos literaris»: Escriure a la frontera

Com s'escriu entre diferents llengües, països i continents? Com s'escriu en un idioma que no és el dels teus pares? Quins reptes, dificultats i conflictes emergeixen quan algú mira de plasmar les diferents realitats que ha viscut a les seves novel·les? Quins avantatges, quin enriquiment i quines oportunitats proporciona tenir un ull a cada costat de l'Estret? L'escriptura és, en aquest cas, una forma eficaç d'afrontar la complexitat del món actual.

L'escriptora Najat El Hachmi Buhhu (Nador, 1979) resideix a Catalunya des que té vuit anys. Entre els seus primers títols publicats, hi figuren Jo també soc catalana (Columna, 2004) i L'últim patriarca (Planeta, 2008), amb el qual va rebre el Premi Ramon Llull i el Prix Ulysse. Amb la novel·la La filla estrangera (Edicions 62, 2015) va guanyar el Premi BBVA Sant Joan de novel·la i el Ciutat de Barcelona en ficció en català. El seu últim llibre és la novel·la Mare de llet i mel (Edicions 62 - Editorial Destino, 2018). Col·labora habitualment a la premsa i en diferents emissores radiofòniques.

