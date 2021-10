Per què existeix el mal i des de quan? Està irremeiablement present en el nostre ADN? Com es pot fer servir per a una novel·la a l'hora de crear personatges i la trama? L'autor parlarà sobre l'origen i l'essència del mal en els éssers vius, com a una de les fonts d'inspiració per a la creació literària. Se centrarà especialment en el sorgiment i el desenvolupament de la maldat humana. També, en com va evolucionar en les civilitzacions incipients i com van sorgir nous conceptes com el pecat i la culpa després de la religió. Si La huella del mal parlava de la violència primitiva, Donde haya tinieblas se centra en la religió, el pecat i la culpa. L'autor a hores d'ara està en procés d'elaboració d'un tercer llibre que tancarà aquesta trilogia sobre el mal.

A càrrec de l'escriptor, productor, director i guionista Manuel Ríos San Martín. Ha publicat les novel·les La huella del mal (Planeta, 2014), que ha estat traduïda a l'italià i s'està adaptant en una sèrie de vuit capítols, Círculos (Suma, 2016) i Donde haya tinieblas (Planeta, 2021). En el camp audiovisual ha participat en sèries com ara Médico de familia o Compañeros, ha dirigit el llargmetratge No te fallaré (2001) i ha col·laborat en el guió de Maradona, la mano de Dios (2007).

Dimecres 24 de novembre, a les 19 h

