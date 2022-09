Aquest estiu s'ha parlat, i molt, de les conseqüències de l'escalfament del Mediterrani. Les temperatures insòlitament elevades de les aigües semblen estar relacionades amb la violència d'alguns dels episodis violents que ha patit el litoral oriental de la península en els últims dies. Però s'ha parlat menys de l'escalfament de les aigües de l'oceà Atlàntic. I ja han sortit els primers avisos sobre els efectes d'aquest fenomen a Espanya.

Una de les advertències més rellevants ha sigut llançada pel meteoròleg de l'Aemet Juan Jesús González Alemán, que en un recent fil de Twitter ha advertit de la imminent formació d'una potent borrasca atlàntica a una latitud insòlita que amenaça de convertir-se en un huracà que podria afectar Espanya.

«Molta atenció a això! Encara és un escenari per consolidar, però és possible que la península Ibèrica hagi de posar l'ull a la formació d'un huracà tan anòmalament alt en latitud. Les trajectòries previstes pels models apunten a la nostra regió», ha avisat González Alemán a la xarxa social. El meteoròleg destaca la sorprenent coincidència dels diferents models de predicció meteorològica, que apunten a la formació d'un cicló «intens» que s'acosta a la península Ibèrica.

González Alemán remarca, tanmateix, la prudència a l'hora d'assegurar que aquest fenomen acabi convertint-se en un huracà: «És un escenari possible, ja que encara no s'ha format, i entren en joc processos molt complexos. Però és un escenari bastant seriós i representatiu com per monitorar i estar-ne pendents», precisa.

Mucha atención a esto!



Aún es un escenario por afianzar, pero es posible que la península ibérica tenga que poner el ojo a la formación de un huracán tan anómalamente alto en latitud. Las trayectorias previstas por los modelos apuntan a nuestra región.



Seguiremos la evolución. pic.twitter.com/p7uZBWOzEA — J. J. González Alemán (@glezjuanje) 31 de agosto de 2022

El científic tampoc vol avançar hipòtesis sobre l'eventual impacte a Espanya, «Encara queda temps per a això». I reitera que l'interessant ara és «posar el focus en l'anomalia de l'esdeveniment atmosfèric».

El Centro Nacional de Huracanes de EEUU @NHC_Atlantic ya lo contempla y empieza a estudiar la posibilidad. https://t.co/NoUV2Mxi5X pic.twitter.com/Cnjnyp79Vh — J. J. González Alemán (@glezjuanje) 31 de agosto de 2022

El meteoròleg de TV-3 Tomàs Molina també s'ha sumat a les advertències sobre la formació de la pertorbació a l'Atlàntic, «que es podria convertir en cicló tropical», diu. En un missatge a Twitter, Molina destaca que el possible cicló estaria molt a prop de la península Ibèrica el 10 de setembre.