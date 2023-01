L’any passat va ser un dels més convulsos mai registrats per al planeta. Va ser el segon any més càlid viscut a Europa i el cinquè més calorós per al conjunt de món. L’estiu es va convertir en el més calorós observat fins a la data al Vell Continent. La concentració de gasos amb efecte hivernacle va tornar a batre un nou rècord. I els fenòmens meteorològics extrems van continuar avançant sense fre a totes les regions del globus.

