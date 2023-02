Aquest mes de febrer, els diversos barris de la ciutat de Girona s’ompliran de festes i rues amb motiu de l’arribada del Carnestoltes. Les propostes començaran aquest dissabte i es faran al llarg de tres caps de setmana.

11 de febrer

Els primers a celebrar-ho seran els veïns i veïnes dels barris de Montilivi i de Girona Est, que ho faran el dia 11 de febrer.

A Montilivi, la festa començarà a les 9 h amb una rua curta pel barri que finalitzarà amb balls, un concurs de disfresses i comparses i una xocolatada popular a la plaça d'Enric Claudi Girbal i Nadal. Es tracta del 26è any que el veïnatge organitza aquesta diada.

A la tarda, l’ambient es traslladarà a Girona Est, al pati del Centre Cívic Onyar, on també hi haurà rua, concurs de comparses, xocolatada i música.

18 de febrer

El següent cap de setmana serà el torn dels següents barris: Barri Vell - Mercadal, les Pedreres, Torre Gironella, la Pujada de la Torrassa i Carme - Vista Alegre.

Cal destacar la cercavila que voltarà pel nucli antic de la ciutat i que acabarà amb un espectacle familiar i una xocolatada.

La mateixa tarda, els veïns i veïnes de Sant Narcís i de la Devesa - Güell celebraran les seves habituals rues i faran un final de festa amb animació infantil i xocolatada.

25 de febrer

D’una banda, se celebrarà el popular Carnestoltes Solidari de l'Esquerra del Ter. Com és habitual, hi haurà una rua des de la plaça dels Germans Sàbat fins al parc de la Guingueta de Fontajau, el concurs de comparses, una xocolatada i una discomòbil. Aquest any, la recaptació solidària es destinarà a la Fundació Vicente Ferrer i a les famílies de l’Índia.

D’altra banda, també celebraran de forma simultània el Carnestoltes els barris de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla, de Pont Major i de Pla de Palau - Sant Pau, que proposaran cercaviles, xocolatades i espectacles d’animació infantil.

“Després de dies de treball intens de les associacions de veïns i veïnes, entitats, escoles i de les persones voluntàries, arriba el dia de celebrar el Carnestoltes i les rues, i de fer-ho amb moltes ganes de passar-s'ho bé i de gaudir-ne”, ha explicat la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers i Hervàs, qui ha “agraït a tothom fer-ho possible”. “Estic convençuda que serà un gran èxit de participació en els barris”, ha assegurat Cedacers.