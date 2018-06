El Suprem rebutja la «querella» de Torrent per haver-la presentat com a denúncia

La Sala Segona del Tribunal Suprem va arxivar la denúncia del president del Parlament, Roger Torrent, contra el jutge Pablo Llarena, que instrueix els fets relacionats amb el procés sobiranista, i contra altres magistrats d'aquesta Sala, als quals atribuïa els presumptes delictes de prevaricació i detenció il·legal, en no complir el requisit que havia d'haver-se presentat una querella.

Els magistrats Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo i Antonio Del Moral expliquen en una providència que aquesta actuació formulada per Torrent no compleix el requisit de «procedibilitat» exigit en l'article 406 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) «en haver estat presentada denúncia i no querella». Per tant, acorden el seu arxiu, sense perjudici que el president de la Cambra parlamentària catalana utilitzi el seu dret a interposar una querella. El president del Parlament va formular el passat 15 de juny una denúncia contra el jutge Pablo Llarena i contra els magistrats de la Sala d'apel·lacions Miguel Colmenero, Francisco Monterde i Alberto Jorge Barreiro (que estudien els recursos interposats contra les decisions de l'instructor) pels presumptes delictes de prevaricació judicial i detenció il·legal

La denúncia sostenia que mantenir a la presó preventiva líders independentistes processats en aquesta causa, alguns d'ells diputats, suposa la comissió de delictes contra els drets fonamentals, recordant que els parlamentaris gaudeixen d'immunitat, per la qual cosa haurien d'haver estat alliberats en ser triats el 21-D.

Considerava Torrent que mantenir-los privats de llibertat és un «atac contra la divisió de poders, l'autogovern i l'autonomia parlamentària» ja que el Parlament té autonomia organitzativa i inviolabilitat en l'exercici de les seves funcions, entre les quals està investir el president de la Generalitat sense interferències de cap altre òrgan. El president del Parlament, Roger Torrent, va assegurar que no es quedarà «de braços plegats» després que el Suprem hagi arxivat la seva denúncia contra els magistrats d'aquest tribunal per estar erròniament plantejada, una «excusa» que ja «intuïa», i analitzarà altres vies per exigir «responsabilitats».

Ciutadans i el PSC van acusar el president del Parlament, Roger Torrent, de no haver respectat els acords de la Mesa segons els quals les accions legals contra els magistrats del Suprem havien de dur-les a terme els serveis jurídics de la Cambra i no Torrent per «compte propi». En roda de premsa, el vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), va retreure a Torrent que «hagi mentit a tots els catalans» en presentar la denúncia contra el Suprem en nom del Parlament, al·ludint a un acord de la taula «que no s'ha complert». El dirigent de Cs va sostenir que Torrent va actuar «pel seu compte i risc, sense comptar amb els informes (dels lletrats), encarregant-li la redacció a no se sap qui i sense l'assessorament que es va demanar per part de la Mesa».