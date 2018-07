La Generalitat es retira de la demanda contra Mas i els exconsellers pel 9-N

El Govern va acordar ahir retirar-se de la demanda contra l'expresident català Artur Mas i exconsellers per l'anomenat procés participatiu del 9-N davant el Tribunal de Comptes, desfent així el pas que va fer l'administració catalana quan estava intervinguda pel Govern central a través del 155.

En una roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va indicar que no consideren que hi hagi «requisits per exigir responsabilitat comptable» a Artur Mas i als exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs.

Artadi va subratllar que, l'abril passat, l'anterior Govern del PP, «aprofitant el 155» -l'article de la Constitució amb el qual es va intervenir l'administració autonòmica-, va demanar a la Generalitat que formulés demanda davant el Tribunal de Comptes, camí que ara el Govern de Quim Torra desfà amb aquesta decisió.

La portaveu del Govern va subratllar que el criteri de la Generalitat se sustenta en els pronunciaments judicials dels judicis penals del 9-N, que no van condemnar Mas ni els exconsellers per malversació.

Així, la Generalitat entén que «no concorren els requisits de dol o negligència greu per exigir responsabilitat comptable» a Mas i els exconsellers. A més, el Govern de Quim Torra considera que la quantia econòmica reclamada als investigats pel Tribunal de Comptes és «notòriament improcedent».