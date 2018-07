El PDeCAT inaugura assemblea elegint Trias com a president del conclave

Xavier Trias inaugurant la primera assemblea del PDeCAT com a president de la mesa.

Xavier Trias inaugurant la primera assemblea del PDeCAT com a president de la mesa. Gemma Sánchez/ACN

El PDeCAT ha iniciat avui la seva primera assemblea escollint l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias com a president de la taula que dirigirà el conclave, que se celebra entre avui i diumenge al Palau de Congressos de Catalunya amb el lema "La força del país".

El director de l'Assemblea, David Font, ha estat l'encarregat d'obrir el conclave amb un breu discurs en el qual ha anunciat la proposta per a la configuració de la mesa del congrés, que ha estat avalada per la immensa majoria dels participants, tot i que hi ha hagut algunes abstencions.

La taula està presidida per Trias, acompanyat dels vicepresidents Irene Mayol i Laia Flotats, i els vocals Ramon Moliné, Anabel Marcos, Àlex Mur i Fanny Carabellido.

Font ha detallat que s'han inscrit per a aquest conclave 1.900 persones, que debatran les set ponències, per a les que s'han presentat 1.500 esmenes. Ha destacat que entre els inscrits hi ha persones que "estan a la presó i a l'exili, quan haurien d'estar aquí amb tots nosaltres", moment en el qual el públic ha aplaudit al crit de "llibertat".



"Esperit d'unitat" i "cohesió"



L'exalcalde de Barcelona ha apel·lat als participants del conclave a debatre amb "esperit d'unitat" i buscant la "cohesió", malgrat la pugna interna pel lideratge. Trias ha fet una crida als 1.908 inscrits en el conclave a afrontar els debats "des de la responsabilitat" i amb "mirada llarga".

A l'assemblea s'arriba enmig de pressions de diversos sectors del partit, inclòs Puigdemont i el seu entorn, perquè Marta Pascal faci un pas enrere com a coordinadora general i accepti jugar, com molt, un paper secundari en la nova direcció.

No obstant això, fins ara, Pascal s'ha mostrat disposada a encapçalar la seva candidatura a la direcció, com a nova secretària general, malgrat els moviments dels sectors crítics, que es plantegen presentar una llista alternativa si no s'aconsegueix una llista de consens.

En un missatge conciliador, Trias ha cridat a "sumar" el que representa "la gent a la presó i a l'exili", entre ells el propi Puigdemont, i "la gent que durant dos anys ha dirigit el partit en una situació molt i molt difícil", en al·lusió a l'equip de Pascal, que ha presentat a porta tancada el seu informe de gestió després de la intervenció de l'exalcalde de Barcelona.

Trias ha esmentat la Crida Nacional per la República, moviment impulsat per Puigdemont i al qual PDeCAT podria decidir sumar-se en aquesta assemblea.

Segons Trias, les "diferents ideologies" que conformen el sobiranisme han de ser "capaços d'entendre que la unitat és bàsica per al futur del país" i actuar "des de la generositat", buscant la "cohesió" per "superar els moments difícils"

"Tenim una responsabilitat immensa de fer coses grans", ha proclamat.