Cunillera demana que Puigdemont no sigui un interlocutor

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, es va mostrar ahir partidària del diàleg «de govern a govern» entre els executius espanyol i català sense l'expresident Carles Puigdemont com a interlocutor, i confia en què la reunió de la comissió bilateral serveixi per assolir acords.

Aquest desig s'emmarca en la reunió d'ahir al migdia amb el president del Parlament, Roger Torrent, qualificada per les dues parts com a «cordial i respectuosa», i que va servir segons va dir després en declaracions als periodistes, per constatar que «hi ha voluntat de diàleg malgrat els evidents desacords» davant qüestions com l'autodeterminació de Catalunya i els presos independentistes.

Sobre l'apel·lació al diàleg realitzada ahir des de Berlín per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la possibilitat que ell pogués ser present en les negociacions entre l'Estat i els representants de les institucions catalanes, Teresa Cunillera va concretar que era contrària a això últim.

«El Parlament -va recordar- ha elegit un president, i encara que com vostès poden comprendre a mi m'agradaria que fos Miquel Iceta (PSC), resulta que la cambra va decidir que fos Quim Torra, amb la qual cosa el president de la Generalitat és Quim Torra, és el meu president, i jo vull que ell se senti com el meu president. L'interlocutor d'un govern és un altre govern, això és evident, i cadascú representem el que representem», va matitzar Cunillera.



Retirada dels càrrecs als presos

En un ambient«cordial i respectuós», segons van indicar les fonts, Torrent li va comentar a Cunillera que, al marge de qualsevol negociació, «és imperatiu que la Fiscalia General de l'Estat retiri tots els càrrecs contra els presos polítics i exiliats», demanant així que es faci arribar aquest missatge al Ministeri de Justícia. Torrent també va insistir que és «partidari del camí de diàleg entre Torra i Sánchez», però va voler deixa-li clar a que «el diàleg ha d'incloure acords, i que aquests han de contemplar l'exercici del dret a l'autodeterminació».

Al seu torn, Cunillera, va insistir que la voluntat del govern Sánchez és la «recerca d'acords» tot i la posició «clara» de l'executiu espanyol sobre l'autodeterminació.