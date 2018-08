Dos detinguts a Mataró per reclutar gihadistes i enviar-los a combatre

La Guàrdia Civil va detenir dos homes a Mataró acusats de formar part d'una estructura per reclutar i radicalitzar individus a Barcelona i Tarragona per enviar-los com a combatents a zones de conflicte i integrar-se en grups terroristes gihadistes. L'operació va començar cap a les sis del matí, quan agents de la Guàrdia Civil van entrar a dos pisos de Mataró, un situat al carrer Camí del Mig i un altre del carrer Joan Maragall, per escorcollar-los i practicar les dues detencions, segons van informar fonts de la investigació. Els detinguts són M.B., de 46 anys i O.K, de 36 anys.