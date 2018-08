La unitat d'atenció a víctimes per terrorisme demana despolititzar l'aniversari del 17-A

L'impulsor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, ha demanat avui que els actes que tindran lloc el pròxim 17 d'agost, en motiu del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils "tinguin com a protagonistes a les víctimes, no als polítics".

Respecte a la presència del Rei en els actes d'homenatge, l'expresident de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) ha demanat als polítics que "deixin les seves baralles per a un altre dia" perquè les víctimes volen un "acte sobri", sense disputes partidistes.

En declaracions a Efe, Manrique ha assegurat que "les víctimes d'associacions diverses i de grups terroristes diferents" volen recolzar a totes aquelles persones que van patir l'atac gihadista del mes d'agost passat.

"Em consta que moltes víctimes d'atemptats anteriors volen assistir a l'homenatge del pròxim 17 d'agost i per descomptat vindran", ha conclòs Manrique.